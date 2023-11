Trifft „ihn“ eine Erkältung schwerer?

Lebensstil hat entscheidenden Einfluss

Ganz auf die Natur können sich die Herren also nicht ausreden und sollten ihr Schicksal zum Teil selbst in die Hand nehmen. Auch wer nicht von Natur aus mit einem starken Immunsystem ausgestattet ist, muss keinesfalls hilflos der nächsten Attacke durch Viren, Bakterien und Co. gegenüberstehen. Genetische Faktoren bilden eine Grundlage, die sich durch den Lebensstil verbessern oder verschlechtern lässt.