Eishockey-Liga

KAC und Graz99ers fixieren CHL-Teilnahme

Eishockey
25.02.2026 22:01
Matthew Fraser (KAC)
Matthew Fraser (KAC)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC und die Graz99ers haben ihre Teilnahme an der kommenden Champions-Hockey-League-Auflage fixiert!

0 Kommentare

Die Klagenfurter sind nach einem 7:2-Heimsieg über Schlusslicht Innsbruck ebenso wenig aus den Top-2 des Grunddurchgangs der ICE Hockey League zu verdrängen wie die Steirer nach einem 5:2 bei den Vienna Capitals. Red Bull Salzburg gewann bei Fehervar 6:2, die Pioneers Vorarlberg verloren daheim gegen Pustertal 3:4.

Der KAC fügte dem abgeschlagenen Tabellenletzten aus Tirol die achte Niederlage in Folge zu und steht zum dritten Mal in Folge in der CHL.

Caps-Heim-Erfolgsserie gerissen
Die einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Klagenfurt liegenden Graz99ers sind in der kommenden Saison ebenfalls international dabei. Die Steirer entschieden auch das vierte Saisonduell mit den Caps, deren Heim-Erfolgsserie nach vier Siegen in Folge gerissen wurde, für sich.

Bis zum Ende des Grunddurchgangs sind noch zwei Runden ausständig. Dabei geht es unter anderem um Endrang 1 zwischen dem KAC und den 99ers sowie um die letzten Pre-Playoff-Plätze.

Eishockey
25.02.2026 22:01
