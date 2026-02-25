KAC und Graz99ers fixieren CHL-Teilnahme

Die Klagenfurter sind nach einem 7:2-Heimsieg über Schlusslicht Innsbruck ebenso wenig aus den Top-2 des Grunddurchgangs der ICE Hockey League zu verdrängen wie die Steirer nach einem 5:2 bei den Vienna Capitals. Red Bull Salzburg gewann bei Fehervar 6:2, die Pioneers Vorarlberg verloren daheim gegen Pustertal 3:4.