Gewinnen Sie Tickets für den Andauer Weinfrühling

Das erwartet Sie beim Weinfrühling

Von 10:00 bis 18:00 Uhr öffnen die sechs Top-Weingüter Weingut Jacqueline Klein, Weingut Hannes Reeh, Weingut Scheiblhofer, Weingut Schwarz, Weingut Wilhelm Thell und Weingut Zantho ihre Kellertüren und präsentieren ihre neuen Jahrgänge. Dazu gibt es regionale Schmankerl, entspannte Frühlingsstimmung und eine neue Frühlingsbox mit ausgewählten Top-Weinen aller sechs Betriebe. Und alle, die Lust haben, feiern ab 18:00 Uhr bei der Weinfrühling Afterparty auf dem Weingut Scheiblhofer in der Hall of Legends weiter.