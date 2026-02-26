Gewinnen Sie Tickets für den Andauer Weinfrühling

Der Frühling klopft an – und im sonnigsten Ort Österreichs wird er gebührend begrüßt: Am Sonntag, 22. März 2026, laden die Winzer der Initiative ANDAU | Your wine. Your style. zum zweiten Weinfrühling nach Andau in die Genussregion Heideboden und Sie können dabei sein!
Mit über 2.000 Sonnenstunden im Jahr stehen die Chancen gut, dass Weinliebhaber hier nicht nur die ersten warmen Strahlen, sondern auch ganz große Genussmomente erleben. Die sandig-schottrigen Böden und das pannonische Klima verleihen den Weinen aus Andau ihre unverwechselbare Fülle, Eleganz und Tiefe – Eigenschaften, die sie international erfolgreich machen.
Das erwartet Sie beim Weinfrühling
Von 10:00 bis 18:00 Uhr öffnen die sechs Top-Weingüter Weingut Jacqueline Klein, Weingut Hannes Reeh, Weingut Scheiblhofer, Weingut Schwarz, Weingut Wilhelm Thell und Weingut Zantho ihre Kellertüren und präsentieren ihre neuen Jahrgänge. Dazu gibt es regionale Schmankerl, entspannte Frühlingsstimmung und eine neue Frühlingsbox mit ausgewählten Top-Weinen aller sechs Betriebe. Und alle, die Lust haben, feiern ab 18:00 Uhr bei der Weinfrühling Afterparty auf dem Weingut Scheiblhofer in der Hall of Legends weiter.
Ein besonderes Highlight ist der Start der „Andauer Ochterl Roas“ – einer genussvollen Achterl-Reise, bei der Weinfreunde Stempel sammeln und sich die Chance auf attraktive Gewinne sichern können. Kostenlose Shuttle-Busse verbinden die Weingüter vor Ort und machen das Verkosten besonders entspannt. Für Gäste aus Wien gibt es zudem einen organisierten Shuttle-Service ab Wien Schwedenplatz. Mehr Informationen zum Weinfrühling in Andau erhalten Sie hier.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Weinfrühling im burgenländischen Andau 2x2 Tickets inkl. Shuttleservice von Wien Schwedenplatz! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 6. März, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
