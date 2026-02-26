Kranke besiegte Tod und höchsten Berg Amerikas

Voll mit Pflegekräften und Ärzten war am Mittwoch der Rektoratssaal des AKH, manche mit Tränen in den Augen: Sie kannten das österreichische Dreiergespann aus zwei Frauen und einem Mann, das nun nach der Besteigung des Aconcagua (6961 Meter, argentinische Anden) willkommen geheißen wurde, noch als todkranke Patienten vor einer Lungentransplantation.