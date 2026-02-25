Regungslos am Boden! Sorgen um Real-Star Asencio

Real weiter, Juventus scheitert in Verlängerung
Champions League
Schockmoment bei Real Madrid! Raul Asencio musste am Mittwochabend beim Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Benfica (2:1) nach einem Zusammenprall mit Halskrause vom Platz getragen werden.
Es war in der 71. Minute: Asencio und Eduardo Camavinga nahmen im Luftkampf einen Benfica-Kicker in die Mangel und stürzten beide zu Boden. Der Innenverteidiger landete allerdings denkbar unglücklich. Mehrere Minuten blieb er nahezu regungslos auf dem Boden liegen. Ersthelfer waren sofort zu Stelle, legten Asencio einen Halskrause an und trugen ihn mit der Trage vom Feld.
David Alaba kam für ihn ins Spiel. Laut ersten Informationen wurde Asencio wegen einer schweren Verletzung im Nackenbereich ins Krankenhaus gebracht.
