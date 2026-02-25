Regungslos am Boden! Sorgen um Real-Star Asencio

Es war in der 71. Minute: Asencio und Eduardo Camavinga nahmen im Luftkampf einen Benfica-Kicker in die Mangel und stürzten beide zu Boden. Der Innenverteidiger landete allerdings denkbar unglücklich. Mehrere Minuten blieb er nahezu regungslos auf dem Boden liegen. Ersthelfer waren sofort zu Stelle, legten Asencio einen Halskrause an und trugen ihn mit der Trage vom Feld.