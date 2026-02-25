Vorteilswelt
Champions League

Konferenz mit Real Madrid und PSG ab 21 Uhr LIVE

Champions League
25.02.2026 05:28
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiele in den Champions-League-Play-offs: In der Konferenz sind Real Madrid, PSG und Juventus im Einsatz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Das Spiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon geht heute im Schatten des Rassismus-Eklats rund um Vinicius Junior über die Bühne. Benficas Gianluca Prestianni soll Reals brasilianischen Stürmerstar rassistisch beleidigt haben, stritt dies ab, wurde aber dennoch vorerst provisorisch für die Partie im Estadio Bernabeu gesperrt – sehr zum Ärger des portugiesischen Rekordchampions, der ein 0:1 aufholen muss.

Lesen Sie auch:
Gianluca Prestianni (im roten Dress) soll Vinicius Junior beleidigt haben.
Untersuchung läuft
Rassismus-Vorwurf: Benfica-Profi vorerst gesperrt
23.02.2026
Rassismus-Vorwurf
Vini Jr. beschimpft? Wirbel bei Benfica gegen Real
17.02.2026

Benfica legte Protest gegen das UEFA-Urteil ein, an Prestiannis Sperre für das Match in Madrid ändert das nichts. Auch bei den „Königlichen“ gibt es prominente Abwesende, allerdings aus Verletzungsgründen: So müssen etwa Jude Bellingham, Dean Huijsen und Eder Militao passen. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass ÖFB-Teamkapitän David Alaba wie schon beim 1:2 am vergangenen Wochenende gegen Osasuna in Reals Startformation stehen wird.

David Alaba stand bei Reals Blamage gegen Osasuna in der Startelf.
David Alaba stand bei Reals Blamage gegen Osasuna in der Startelf.(Bild: EPA/JESUS DIGES)

Alle Blicke werden jedoch auf Vinicius Junior gerichtet sein, der im ersten Duell das Siegestor erzielte. Benfica-Coach Jose Mourinho, einst bei Real auf der Bank, äußerte sich danach kritisch über den ehemaligen Weltfußballer, wollte aber offenbar kein weiteres Öl mehr ins Feuer gießen und sagte seine Teilnahme an der Pressekonferenz am Dienstagabend ab.

Mourinho ließ Pressekonferenz aus
Mourinho sah im Hinspiel wegen Schiedsrichterkritik Gelb-Rot und darf deshalb im Retourmatch nicht auf der Bank sitzen. An der Vorschau-Pressekonferenz dürfte er gemäß UEFA-Statuten zwar teilnehmen, verzichtete aber darauf und schickte stattdessen seinen Assistenten Joao Tralhao.

Jose Mourinho
Jose Mourinho(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Titelverteidiger Paris Saint-Germain will sich im Heimspiel gegen AS Monaco mit einem 3:2 im Rücken keine Blöße geben. Für Juventus Turin wird der Einzug ins Achtelfinale vor eigenem Publikum gegen Galatasaray ein schwieriges Unterfangen, die Italiener müssen ein 2:5 aufholen.

Champions League
25.02.2026 05:28
