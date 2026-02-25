Konferenz mit Real Madrid und PSG ab 21 Uhr LIVE

Benfica legte Protest gegen das UEFA-Urteil ein, an Prestiannis Sperre für das Match in Madrid ändert das nichts. Auch bei den „Königlichen“ gibt es prominente Abwesende, allerdings aus Verletzungsgründen: So müssen etwa Jude Bellingham, Dean Huijsen und Eder Militao passen. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass ÖFB-Teamkapitän David Alaba wie schon beim 1:2 am vergangenen Wochenende gegen Osasuna in Reals Startformation stehen wird.