Die guten Pointen hatte er sich aufgehoben . . .

Er, der dann Skripte für andere Moderatoren bei Sendungen wie „Aufsteirern“ oder dem Opernball zu Verfügung stellt, wie tut er sich dann mit den Wuchteln, die er für sich selbst schreibt? „Ich habe in der letzten Zeit halt für die anderen schlechte Texte geschrieben und mir die guten aufgehoben“, lacht er im Gespräch mit ADABEI und führt fort: „Aber im Ernst, das ist keine Fernsehshow, sondern ein Bühnenprogramm. Und es ist leichter, weil ich weiß, was ich will.“