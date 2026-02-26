Vorteilswelt
Gerald Fleischhacker

Die guten Pointen hatte er sich aufgehoben . . .

Adabei Österreich
26.02.2026 05:00
Tausendsassa Gerald Fleischhacker feierte im Casanova Premiere mit seinem sechsten ...
Tausendsassa Gerald Fleischhacker feierte im Casanova Premiere mit seinem sechsten Kabarettprogramm.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Ausverkauft! Der steirische Konzeptionist und Kabarettist Gerald Fleischhacker feierte Programm-Premiere mit „Alter Nicer Mann“. Die „Krone“ traf ihn davor zum Gespräch: Warum er die Konkurrenz nicht beobachtet und was er mit seinem Stück erreichen möchte, lesen Sie hier.

Seit Jahren ist Gerald Fleischhacker eine fixe Größe am heimischen Kabarett-Markt. Nicht umsonst feierte er im Casanova Wien die Premiere seines sechsten Programmes. Titel: „Alter Nicer Mann“.„Aber ich kann euch verraten, am Ende des Abends lachen nicht nur die Männer“, so der 54-jährige Grazer, der als Comedian, Konzeptionist, Moderator sowie auch als Textschreiber für große Sendungen voll im Geschäft ist.

Er, der dann Skripte für andere Moderatoren bei Sendungen wie „Aufsteirern“ oder dem Opernball zu Verfügung stellt, wie tut er sich dann mit den Wuchteln, die er für sich selbst schreibt? „Ich habe in der letzten Zeit halt für die anderen schlechte Texte geschrieben und mir die guten aufgehoben“, lacht er im Gespräch mit ADABEI und führt fort: „Aber im Ernst, das ist keine Fernsehshow, sondern ein Bühnenprogramm. Und es ist leichter, weil ich weiß, was ich will.“

Gerald Fleischhacker im ADABEI-Gespräch mit Unterhaltungs-Chef Norman Schenz.
Gerald Fleischhacker im ADABEI-Gespräch mit Unterhaltungs-Chef Norman Schenz.(Bild: Andreas Tischler)

Gerald Fleischhacker, der per sofort im ganzen Land mit seinem neuesten Wurf unterwegs ist, holt sein Publikum mit Schmähs „aus dem Leben“ ab. Dabei betreibt er aber keinerlei „Konkurrenzbeobachtung“, wie er uns sagt. „Es würde mich nur nervös machen, wenn ich kurz vor einer Premiere draufkomme, dass ein anderer Künstler eine ähnliche Pointe in seinem Programm hat, wie ich sie dann auch hätte.“

Und was will er, dass die Zuschauer sagen, wenn sie am Ende des Abends mit ihm das Theater verlassen? „Das war ein superlustiger Abend, ich glaube, der war bei uns daheim“

Adabei Österreich
26.02.2026 05:00
