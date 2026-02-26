Ab Mai gelten in Österreich neue Straßenregeln

Als einen „Meilenstein für den Verkehr in Österreich“ bezeichnet Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die ab Mai in Kraft tritt. Ab dann ist es etwa E-Scooter-Fahrern nicht mehr erlaubt, Gegenstände oder Personen mitzunehmen, die Alkoholgrenze wird von 0,8 auf 0,5 Promille herabgesetzt, für Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr wird künftig eine Helmpflicht gelten, Blinklichter und Klingel am Scooter sind dann auch verpflichtend.