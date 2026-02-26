Der Auftakt zum US-Wahlkampf

Damit hat Trump seinen Wahlkampf für die Kongresswahlen im November ist eröffnet. Die Diskrepanz zwischen politischer Realität und Trumps Fantasiewelt könnte nicht größer sein. Er präsentierte ein „Goldenes Zeitalter“, das er den Amerikanern beschert habe – während im Land die Zustimmungsraten abstürzen. Trump konzentriert sich auf Migration, aber die Bevölkerung empfindet die Verteuerung des Alltagslebens (u. a. durch Zölle) als die größere Belastung.