So ein armer Hund! Und Jetzt ist er wieder daheim

Teddy bleibt an Bord

Es hatte 28 Grad am 12. August, als Dragoslav J. und seine Familie einen Abstecher nach Neusiedl am See machten. Der Serbe (28), wohnhaft in Bratislava, hatte seine Frau, das Töchterchen (5) und die Bulldogge Teddy an Bord. „Der Hund ist gleich alt wie mein Mädchen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Wir haben ihn, seit er ein Welpe war.“