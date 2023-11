So will SPÖ neuerliche Wahl-Blamage verhindern

Die SPÖ geht am Samstag und Sonntag in ihren 46. Bundesparteitag und es wird der erste sein, an dem sich Andreas Babler als Solo-Kandidat zum Parteivorsitzenden küren lässt. Nach dem Desaster bei der Kampfabstimmung um den Parteivorsitz zwischen ihm und Hans Peter Doskozil im Juni darf bei der Wahl des SPÖ-Chefs dieses Mal nichts schieflaufen.