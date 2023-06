Namen wurden vertauscht: Babler ist Sieger!

Um 16.30 Uhr will auch Doskozil vor die Kameras treten. Die folgenschwere Verwechslung bildet den (vorläufigen) Höhepunkt chaotischer Monate in der SPÖ. Bablers Vorvorgänger Christian Kern fasst es auf Twitter so zusammen: „Der Ablauf des ganzen Vorgangs ist allerdings eine eindrückliche Bestätigung, dass man es in der Politik nicht so dumm denken kann, wie es hinterher kommt.“