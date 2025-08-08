Ex-Teamspieler klagt! Stripfing droht neuer Ärger

Die Strafanzeige wirft dem Verein nämlich vor, „falsche Vermögensverhältnisse vorgetäuscht und sich damit die Zweitliga-Lizenz erschlichen zu haben“. Ein verpflichtendes Kriterium für die Zulassung ist nämlich „die Abgabe einer Erklärung per 31.3., die besagt, dass es keine offenen Gehaltsforderungen bei Angestellten gibt“. Die Anzeige inklusive sämtlicher Unterlagen betreffend der Thematik wurden von Reisinger übrigens auch an die Bundesliga übermittelt. „Die Anzeige liegt bei uns vor. Die betreffenden Unterlagen werden von uns gesichtet und geprüft. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, verlautbarte die Liga auf Nachfrage der „Krone“.