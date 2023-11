Kanzler? „Babler wird massiv bestätigt werden“

Vor dem SPÖ-Parteitag gibt sich Genosse Jörg Leichtfried zuversichtlich. Im Vergleich zur ÖVP sei man in vielen Bereichen am „richtigeren“ Weg. Zum Beispiel beim heiß diskutierten Asyl-Kodex. „Man redet über etwas, wo keiner weiß, was es wirklich ist.“ Aber auch beim Arbeiten: Da solle lieber weniger gearbeitet werden - Erhöhung des Arbeitslosengeldes inklusive. Leichtfried ist sicher: „Andreas Babler wird am Parteitag massiv bestätigt werden.“ Mehr noch: „Wir stellen den Kanzleranspruch.“