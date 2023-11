Eva-Maria Holzleitner bleibt SPÖ-Frauenvorsitzende

„Ihr seid unglaublich, danke! Das schafft nur eine Frauenorganisation, die immer die Inhalte voranstellt - für die Frauen und mit den Frauen“, bedankte sich Eva-Maria Holzleitner. Der gesamte Bundesfrauenvorstand sei am Freitag mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, teilte die SPÖ in einer Aussendung mit. Jedes einzelne Mitglied habe in Graz mehr als 90 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten.