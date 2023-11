Strengere Regeln für Hunde ab 20 Kilogramm geplant

ÖVP-Anfrage an Landesrat

Der ÖVP geht der Weg zum neuen Hundehaltegesetz zu langsam. Weil bei Lindner die Bereitschaft fehle, vom Reden hinter verschlossenen Türen ins Handeln zu kommen, will sich die ÖVP in der kommenden Landtagssitzung beim zuständigen Landesrat per mündlicher Anfrage nach dem aktuellen Stand erkundigen.