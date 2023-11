Erneute Hunde-Attacke: „Mir lief das Blut runter“

Da werden ungute Erinnerungen an das schreckliche Hunde-Drama von Naarn wach! Schon wieder griff ein Vierbeiner, diesmal ein Schäferhund, in Eidenberg in Oberösterreich eine 55-jährige Joggerin an, biss sie in den rechten Unterarm, sie musste sogar operiert werden. Die Reaktion der Hundebesitzerin sorgt für Verblüffen.