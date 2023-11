Wehrschütz liefert Storys auch ohne Akkreditierung

Ukrainische Offensive ist de facto gescheitert

So wies er im „Krone“-Telefonat auf die völlig geänderte Lage der internationalen Berichterstattung über den Krieg mit Russland hin: „Viele Kriegsteams sind in den Nahen Osten gezogen.“ Zudem betonte Wehrschütz, dass die Pattstellung an der Front an die Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg erinnere.