„Kein Patt“ - Selenskyj widerspricht Armeechef

Von der Leyen: „90 Prozent des Weges hinter sich“

Abseits der schwierigen Lage an der Front hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen bei ihrem sechsten Besuch in Kiew seit Kriegsbeginn gute Nachrichten im Gepäck. Sie erklärte, dass die Ukraine die Voraussetzungen für Beitrittsverhandlungen mit der EU fast vollständig erfüllt. „Sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich“, sagte von der Leyen in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament Rada. Es seien bereits viel größere Fortschritte gemacht worden, als von einem Land im Krieg erwartet werden könnten. Zudem kündigte sie neue Strafmaßnahmen gegen Russland an.