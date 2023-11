Bundesheer-Beamte fälschten Blutzuckerwerte

Bei insgesamt 37 Fällen griff der Analytiker im September und Oktober des vergangenen Jahres ein, wenn das Ergebnis über dem Limit von 120 lag, und erfasste falsche Werte im System. Der Grund für die Manipulation? Der 56-Jährige fühlte sich überarbeitet und wollte so verhindern, dass die Stellungspflichtigen noch einmal untersucht werden müssen. Weil so kein einziger Wert in diesem Zeitraum darüber lag, aber einige genau bei 119, wurde ein Sanitätsoffizier misstrauisch. „Es ist eine schwere Verfehlung, mir ein Lügenblatt vorzulegen!“, betonte er vor Gericht, weil er für eine richtige medizinische Beurteilung auf korrekte Werte angewiesen sei.