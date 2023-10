Inflationsbremse: Der zerzauste rote Traum

Masterplan klingt nach meisterhaft. Doch so wird der aktuelle Plan der SPÖ zur Bekämpfung der Teuerung nur bedingt interpretiert. Chef Andreas Babler will „leistbares Leben“ in der Verfassung verankern. Es dürfe maximal zwei Prozent Preissteigerung geben für Güter der Grundbedürfnisse. Alles mehr müsse der Staat ausgleichen. Die Idee Bablers findet das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut interessant. „Denn Österreich hat tatsächlich Nachholbedarf bei Leistbarkeit grundlegender Bedürfnisse.“ Durch gesetzlich geregelte Preisbremsen könnte man gegensteuern.