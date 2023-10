Wirtschaftsmotor soll im Raum Steyr weiterbrummen

Elektromotoren statt Verbrenner

Die Antwort gab Achleitner nun schriftlich: Nicht der Verbrenner, sondern die E-Mobilität werde künftig in Steyr eine große Rolle spielen. Weil BMW eine Milliarde Euro in das Werk in Steyr investiert hat, würden dort bald 600.000 E-Antriebe pro Jahr produziert. 2030 werde die Hälfte der aktuell 4400 Beschäftigten in der E-Mobilität tätig sein. Dazu komme, dass AVL seinen Standort in Steyr ausbaue und dort an Brennstoffzellen-Lkw forscht.