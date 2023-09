Fahrzeughersteller: 360 Mitarbeiter müssen gehen

„Kurzarbeit in Prüfung“

Von der damit auf etwa 1400 Mitarbeiter schrumpfenden Belegschaft wird in diesen herausfordernden Zeiten viel Flexibilität erwartet: Bedarfsbezogen sollen Mitarbeiter in anderen Bereichen des Werks eingesetzt werden, außerdem sollen die Möglichkeiten der Bildungskarenz für Weiterbildungen genutzt werden. „Maßnahmen wie Kurzarbeit befinden sich in Prüfung“, lassen die Steyr-Automotive-Chefs wissen.