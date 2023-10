Liz Metta: Kosmischer Blick ins innere Seelenleben

Mit dem nötigen Biss

„Introspection“ ist eine klangliche und grob konzeptionelle Reise in andere Sphären. Die Inhalte drehen sich oft um Liebe, Beziehungen und Zwischenmenschlichkeit, zeigen sich aber oft geerdet und sehr im Hier und Jetzt verankert. So dreht sich der Track „Across The Ocean“ um die furchtbaren Schicksale der Bootsmigranten, die mittels Flucht nach einem Leben in Frieden suchen. Das thematisch etwas ausspringende „Vienna“ hingegen ist eine Liebeserklärung an Mettas Freunde und Wegbegleiter und auch ein bisschen eine Hommage an ihre urbane Wahlheimat, die ihr den Sprung in die Musik schlussendlich erst ermöglicht hat. „Ich investiere sehr viel Zeit und Geld in dieses Projekt und habe gelernt, ergebnisorientiert zu arbeiten“, erklärt sie ihren ehrgeizigen Zugang, „vom Tagträumen alleine passiert auch nichts, man braucht den nötigen Biss.“