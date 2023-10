Die Gefahr, die wir übersehen …

Demo-Verbot würde Situation nur verschärfen

Diese Unterscheidung wird in den nächsten Wochen noch an Bedeutung dazu gewinnen. Wenn nämlich Palästinenser, die in diesem schrecklichen Krieg ebenso Verluste erleiden, mit Demo-Verbot und Co. nicht gehört fühlen, braucht sich keiner wundern, wenn extreme Ansichten einen fruchtbaren Boden finden. In den sozialen Netzwerken finden sie dann sicher Gehör - und das ist dann noch weniger kontrollierbar …