„Stroßa Speis“ ist der neue Ort der Begegnung

Betritt man die „Stroßa Speis“ direkt beim Gemeindezentrum in Strassen, steigt einem der Duft von frischem Brot und Kaffee in die Nase. Kurz darauf schallt ein freundliches „Hallo“ von den drei Mitarbeitern hinter der Theke in Richtung Eingang. Claudia, Hans und Betreuer Mathias Mayr sind heute in der Einrichtung der Lebenshilfe und bedienen die Kunden. Seit Mitte Juli ist das Lokal geöffnet und bietet tagtäglich frische Lebensmittel aus der Region – wie es sich für ein Café eben gehört.