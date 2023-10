So führt Israel den Krieg auf kleinstem Raum

Bis zum Beginn der russischen Invasion in der Ukraine konnten wir in Europa uns einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft gar nicht mehr vorstellen. Israel hingegen lebt seit seiner Gründung mit immer wiederkehrenden Kriegen, in denen das Land sich vor seinen angreifenden Nachbarn verteidigen musste, und vor allem auch in ständiger Kriegsgefahr. Das prägt die Menschen, das prägt das Militär, das die identitätsstiftendste Institution des Landes ist.