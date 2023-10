Vorzeitiges Aus für „Seeresidenz“ in Millstatt

Mit einem neuem Ortsteil in Millstatt wollte Bauunternehmer Manfred Siller die Tourismusgemeinde beleben (wir berichteten). Doch der Gemeinderat stoppte am Donnerstag das Bauvorhaben. „Es wurde einstimmig beschlossen, dass eine Umwidmung der Grundstücke keiner weiteren Prüfung unterzogen wird“, sagt Millstatts Bürgermeister Alexander Thoma gegenüber der „Krone“. Das Projekt „Seeresidenz“ passe laut Gemeindechef einfach nicht in das örtliche Entwicklungskonzept und daher erteilten auch die 19 Mandatare Siller und seinem Team eine Absage.