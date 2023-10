Schlepperauto krachte gegen Baum: 2 Tote in Ungarn

Am Donnerstag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Ungarn nahe der serbischen Grenze gekommen. Ein mit acht Personen besetzter Renault geriet von der Fahrbahn und krachte gegen einen Baum. Für zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät. Die anderen sechs Personen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in mehrere Spitäler eingeliefert werden. Laut Polizei handelte es sich um ein Schlepperfahrzeug.