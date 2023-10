Schulgarten erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Lehrern und der Schulleitung umgesetzt. „Ich freue mich, dass unsere Außenanlage dermaßen aufgewertet wurde und wir nun unseren Kindern einen großartigen Outdoor-Bereich anbieten können“, so Direktorin und 2. Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak. Lernen im Grünen und die Möglichkeit für Bewegung an der frischen Luft seien genauso wichtig, wie eine moderne Infrastruktur in der Schule und Digitalisierung.