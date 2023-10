Touristen reisten für letztes Foto zu Hitlerhaus

Es ist ein heruntergekommenes Haus, die gelbe Farbe an der Fassade schon längst verblasst und teilweise abgebröckelt: Trotzdem war das Haus in der Salzburger Vorstadt 15 in Braunau am Sonntag ein beliebtes Fotomotiv. Der Grund kein erfreulicher: Am 20. April 1889 kam in diesem Haus Adolf Hitler zur Welt.