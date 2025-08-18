Klage zu Transferregeln: Diarra fordert 65 Mille

Der 34-fache französische Teamspieler Diarra stand während seiner Karriere u.a. auch bei Chelsea, Arsenal, Real Madrid und Marseille unter Vertrag. Unterstützt wird er unter anderem von der Spieler-Gewerkschaft Fifpro sowie von Justice for Players. Diese Organisation will vor einem niederländischen Gericht Schadenersatz für Fußballprofis erstreiten, denen Gehaltseinnahmen entgangen waren. Sollte es bis September zu keiner Einigung kommen, sollen Klagen gegen die FIFA und insgesamt fünf nationale Fußballverbände Anfang 2026 an einem niederländischen Gericht eingereicht werden. „Justice for Players“ wurde von Jean-Louis Dupont gegründet, der als Vertreter von Jean-Marc Bosman 1995 Rechts- und Fußballgeschichte geschrieben hat.