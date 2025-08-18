Arnautovic und Savicevic: „Jetzt kann ich‘s sagen“

„Jetzt kann ich‘s sagen“

„Als Dejan Savicevic bei Rapid spielte, bin ich einmal beim Derby im Ernst-Happel-Stadion mit ihm eingelaufen“, holt Arnautovic aus. Es ist der 31. Juli 1999, knapp vor 17.30 Uhr. In zwei Stunden wird Rapid die Austria mit 3:0 abgefertigt haben. Doppeltorschütze und herausragender Spieler: Dejan Savicevic. Zu diesem Zeitpunkt weiß das noch keiner. Marko Arnautovic hat sich seinen großen Wunsch aber schon erfüllt: Er begleitet „Il Genio“, den in die Jahre gekommenen Weltstar, aufs Feld. „Ich war der Letzte in der Reihe der Kinder, weil ich die Information hatte, dass Savicevic auch als Letzter einlaufen würde. Dann war er aber plötzlich Vorletzter“, erinnert sich Arnautovic. Sein Traum in Gefahr? Würde er doch nicht mit Dejan einlaufen? Klein-Marko, unbekümmerte zehn Jahre jung, wusste sich – schon damals Schlitzohr – zu helfen: „Jetzt kann ich‘s sagen: Ich habe daher den Jungen vor mir auf die Seite geschubst und mir Dejan Savicevic geschnappt.“