Landtagswahl 2027

Tritt er wieder an? Mattle äußert sich zur Zukunft

Tirol
18.08.2025 13:20
Mattle trat 2022 erstmals als LH-Kandidat bei der Tiroler Landtagswahl an. 2027 wieder?
Mattle trat 2022 erstmals als LH-Kandidat bei der Tiroler Landtagswahl an. 2027 wieder?(Bild: Johanna Birbaumer)

Zuletzt wurde ihm diese Frage oft gestellt - am Montag gab es erstmals eine klare Aussage dazu von ihm. Die Rede ist von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) verbunden mit der Frage, ob er bei der Landtagswahl 2027 wieder als Spitzenkandidat antreten wird. Mattle ist seit Oktober 2022 Landeshauptmann.

0 Kommentare

„Ja, ich werde bei der Landtagswahl 2027 wieder als Spitzenkandidat ins Rennen gehen“, betonte Mattle am Montag auch im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. In diesem Jahr wird Mattle dann 64 Jahre alt – in der Politik freilich kein Alter für den Pensionsantritt.

Nachfolger von Günther Platter
Der in Galtür im Paznaun lebende Mattle war im Oktober 2022 Langzeit-LH Günther Platter gefolgt. Mattle hatte damals bei der Wahl knapp zehn Prozent der Stimmen verloren, kam auf 35 Prozent Stimmenanteil und holte somit mit der Tiroler Volkspartei klar Platz eins. Gefolgt von der FPÖ, die mit Respektabstand (19%) Rang zwei belegte, und der SPÖ, die damals noch mit Georg Dornauer an der Spitze leicht zulegen konnte (17,5%) und Dritte wurde.

Für Kritiker oft zu ruhig
Mattle gilt als ruhiger, sehr besonnener Politiker, der stets bestens vorbereitet zu Terminen kommt. Für so manchen in seiner Partei ist er aber zu ruhig und hält sich (offiziell) auch vielfach zu sehr zurück – auch wenn es um Personalfragen in der eigenen Partei geht und kracht – wie zuletzt in der Wirtschaftskammer und beim Wirtschaftsbund, dem Mattle selbst angehört.

