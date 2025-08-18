Tritt er wieder an? Mattle äußert sich zur Zukunft

Für Kritiker oft zu ruhig

Mattle gilt als ruhiger, sehr besonnener Politiker, der stets bestens vorbereitet zu Terminen kommt. Für so manchen in seiner Partei ist er aber zu ruhig und hält sich (offiziell) auch vielfach zu sehr zurück – auch wenn es um Personalfragen in der eigenen Partei geht und kracht – wie zuletzt in der Wirtschaftskammer und beim Wirtschaftsbund, dem Mattle selbst angehört.