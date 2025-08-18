Ein Wald im Hagelsturm: So soll er auferstehen

Nach 20 ruhigeren Jahren kam‘s gleich doppelt

Denn klar ist für die Experten: „Nach 20 eher ruhigen Jahren hat es uns 2023 und 2024 in Nordtirol gleich zweimal mit großen Schäden erwischt – die Folgen des Klimawandels sind nicht zu leugnen.“ Die beste Risikovorsorge sei ein Wald mit verschiedenen Baumarten, auch wenn ein reiner Fichtenbestand einfacher zu bewirtschaften wäre.