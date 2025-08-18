Vorteilswelt
„Himmelreich“ zerstört

Ein Wald im Hagelsturm: So soll er auferstehen

Tirol
18.08.2025 12:00
Christian Rieser (links) und Felix Karpf beim zerstörten „Himmelreich" in der Hinterwindau.
Christian Rieser (links) und Felix Karpf beim zerstörten „Himmelreich“ in der Hinterwindau. Mehr als 120 Hektar wurden verwüstet oder geschädigt.(Bild: Moser Andreas)

In elf Minuten machte eine Unwetterfront aus einem Unterländer Wald eine Mondlandschaft. Zwei Experten der Bundesforste erklärten bei einem „Krone“-Lokalaugenschein, was in solchen Fällen zu tun ist. Fest steht: Rückschläge und Hindernisse bleiben nicht aus.

Die Hinterwindau bei Westendorf und ein dortiges Waldgebiet sind von atemberaubender Schönheit, sodass man einst sogar den Namen „Himmelreich“ dafür wählte.

Schlagartig, aber hoffentlich nicht für immer, war es damit am 30. Juni 2024 vorbei. „Hier ist die Welt untergegangen“, meldeten die Wirtsleute des örtlichen Gasthofs „Steinberg“ telefonisch.

Der Hagel war nicht größer als zwei Zentimeter, doch viele Bäume wurden regelrecht entnadelt und rasiert.

Christian Rieser, Revierleiter des ÖBf-Forstreviers Brixental

Christian Rieser, Revierleiter des ÖBf-Forstreviers Brixental, war bei seinem Eintreffen schockiert: „Der Hagel war nicht größer als zwei Zentimeter, doch viele Bäume wurden regelrecht entnadelt und rasiert. Auch jene, die nicht umstürzten, mussten wir entfernen. Es ist dann ein Wettlauf mit dem Borkenkäfer.“

An diesem Baum sieht man, wie der Hagel von links kam und kahle Äste hinterließ.
An diesem Baum sieht man, wie der Hagel von links kam und kahle Äste hinterließ.(Bild: Moser Andreas)

Aufräumen und dann kam das nächste Unwetter
Die Bilanz der Naturgewalt: 70 Hektar Wald waren komplett verwüstet, weitere 55 Hektar stark geschädigt. Mit insgesamt sechs Holzbringungs-Seilbahnen ging es in dieser alpinen „Wüste“ aus geknickten Stämmen und Brachflächen ans große Aufräumen. Als „Zugabe“ fegte heuer am 26. Juni erneut ein Unwetter über das „Himmelreich“.

Auch mächtige Bäume wurden so arg geschädigte, dass sie gefällt werden mussten.
Auch mächtige Bäume wurden so arg geschädigte, dass sie gefällt werden mussten.(Bild: Moser Andreas)

Noch immer ein niederschmetternder Anblick
Beim aktuellen „Krone“-Lokalaugenschein stapfen wir noch immer durch eine „Mondlandschaft“, der Anblick ist niederschmetternd. Doch es keimt im wahrsten Sinne des Wortes Hoffnung: „Insgesamt 22.000 Setzlinge haben wir gepflanzt – Lärchen, Ahorn, Tannen. Den Rest macht die Natur, denn auf natürliche Weise wachsen Buche und Fichte“, erläutert Felix Karpf, stellvertretender Betriebsleiter des ÖBf-Forstbetriebs Unterinntal. Dieser Mix soll den Bergmischwald der Zukunft bilden, der Wetterextremen besser trotzt.

Nach 20 ruhigeren Jahren kam‘s gleich doppelt
Denn klar ist für die Experten: „Nach 20 eher ruhigen Jahren hat es uns 2023 und 2024 in Nordtirol gleich zweimal mit großen Schäden erwischt – die Folgen des Klimawandels sind nicht zu leugnen.“ Die beste Risikovorsorge sei ein Wald mit verschiedenen Baumarten, auch wenn ein reiner Fichtenbestand einfacher zu bewirtschaften wäre.

Ohne Wald fehlt der Rückhalt für Wasser, in diesem Graben schießt es mit Zerstörungskraft ins Tal.
Ohne Wald fehlt der Rückhalt für Wasser, in diesem Graben schießt es mit Zerstörungskraft ins Tal.(Bild: Moser Andreas)

Viele Tücken am langen Weg zum neuen Wald
Das Pflanzen eines neuen Waldes mag simpel klingen, doch die Tücken und potenziellen Rückschläge sind zahlreich: „Rund ein Drittel der Setzlinge sind ausgefallen, denn es gab im Winter wenig Schnee und es fehlte die Feuchte“, blickt Karpf auf die Monate April bis Juni zurück. Und deutet auf bräunliche Setzlinge, die offenbar verdorrt sind.

Rund ein Drittel der Setzlinge sind ausgefallen, denn es gab im Winter wenig Schnee und es fehlte die Feuchte.

Felix Karpf, stellvertretender Betriebsleiter des ÖBf-Forstbetriebs Unterinntal

Andere grüne Jungbäume sind zwar schon fünf Jahre alt, doch erst 20 Zentimeter hoch – der Verbiss durch das Wild! Speziell die Ahorne müssen zum Schutz vor dem Wild aufwendig mit Wuchshüllen ummantelt werden.

Speziell Ahorne müssen bei der Aufforstung zum Schutz vor dem Wild ummantelt werden.
Speziell Ahorne müssen bei der Aufforstung zum Schutz vor dem Wild ummantelt werden.(Bild: Moser Andreas)

Fehlender Wald führt zu vermehrter Erosion
Bei einem nahen Graben zeigen sich weitere indirekte Folgen des Unwetters: Weil die Flächen rundherum kahl sind, schießen Wassermassen mit ungeheurer Wucht talwärts. Im Bachbett liegen große Felsen, an den schottrigen Rändern klaffen lange Risse. „Ohne Wald wird die Erosion zum Problem“, verdeutlicht Karpf.

Verdorrter Setzling – im Winter fehlte der Schnee, dann gab es lange trockene Phasen.
Verdorrter Setzling – im Winter fehlte der Schnee, dann gab es lange trockene Phasen.(Bild: Moser Andreas)

Ein weiteres Phänomen ist die raschere Zersetzung der wichtigen Nährstoffe. Anderswo gab es bereits Versuche, Samen mit Drohnen auszubringen, damit sich rasch eine Krautschicht bildet. „Diese verhindert die Erosion und Austrocknung, fördert die Humusbildung“, erklärt dazu Karpf.

Die Spuren der Verwüstung, doch bald sollen neues Leben blühen und neue Bäume wachsen.
Die Spuren der Verwüstung, doch bald sollen neues Leben blühen und neue Bäume wachsen.(Bild: Moser Andreas)

Zurück im Tal in der Hinterwindau erleben wir bei einem im Vorjahr eröffneten Themenweg der Bundesforste, wie ein Wald im Idealfall aussehen sollte. Ob das „Himmelreich“ dank der geschilderten Anstrengungen auch in dieser Art „auferstehen“ wird? Erleben wird dies wohl erst die überübernächste Förster-Generation – in rund 120 Jahren ...

