„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos

So hemmungslos weinen haben die Fußballfans selbst Neymar noch selten gesehen. Der einstige brasilianische Zauberdribbler ging mit seinem Klub FC Santos zuerst gegen Vasco da Gama und dann in seinen eigenen Emotionen schier unter.
Es war ein veritables Debakel. 0:6 gegen Vasco da Gama – da gab‘s für Santos-Superstar Neymar kein Halten mehr. Nach der herben Niederlage des FC Santos bissen sich mehrere Teamkollegen und -betreuer die Zähne aus, den 33-Jährigen zu trösten. Stattdessen versank Neymar regelrecht in seinen Tränen. So tief saß der Schmerz offenbar.
„Noch nie erlebt“
Rein körperlich wieder gefasst, wurde Neymar auch verbal deutlich. „Wir waren so schlecht, eine Schande“, schimpfte er nach Schlusspfiff in diversen Interviews: „Ich schäme mich. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.“ Immerhin: Auch selbst nahm er sich nicht aus der Pflicht. „Die Tränen kamen aus der Wut. Es war eine sehr schlechte Leistung von mir.“
Neymar war im Jänner 2025 von Al-Hilal in seine Heimat zum FC Santos gewechselt. Das Spiel gegen Vasco da Gama wird ihm vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben.
