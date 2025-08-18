Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Noch nie erlebt“

„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos

Fußball International
18.08.2025 15:52

So hemmungslos weinen haben die Fußballfans selbst Neymar noch selten gesehen. Der einstige brasilianische Zauberdribbler ging mit seinem Klub FC Santos zuerst gegen Vasco da Gama und dann in seinen eigenen Emotionen schier unter.

0 Kommentare

Es war ein veritables Debakel. 0:6 gegen Vasco da Gama – da gab‘s für Santos-Superstar Neymar kein Halten mehr. Nach der herben Niederlage des FC Santos bissen sich mehrere Teamkollegen und -betreuer die Zähne aus, den 33-Jährigen zu trösten. Stattdessen versank Neymar regelrecht in seinen Tränen. So tief saß der Schmerz offenbar. 

„Noch nie erlebt“
Rein körperlich wieder gefasst, wurde Neymar auch verbal deutlich. „Wir waren so schlecht, eine Schande“, schimpfte er nach Schlusspfiff in diversen Interviews: „Ich schäme mich. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.“ Immerhin: Auch selbst nahm er sich nicht aus der Pflicht. „Die Tränen kamen aus der Wut. Es war eine sehr schlechte Leistung von mir.“

Neymar war im Jänner 2025 von Al-Hilal in seine Heimat zum FC Santos gewechselt. Das Spiel gegen Vasco da Gama wird ihm vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Neymar
Tränen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
„Noch nie erlebt“
„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos
Vertrags-Causa
Klage zu Transferregeln: Diarra fordert 65 Mille
Supertor zählt nicht
Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig
„Ich wiederhole mich“
Mehrere Rassismus-Eklats! Jetzt spricht Infantino
Europacup-Woche
So sehen Sie Sturm Graz, Rapid und WAC live im TV
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine