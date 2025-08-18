„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos

„Noch nie erlebt“

Rein körperlich wieder gefasst, wurde Neymar auch verbal deutlich. „Wir waren so schlecht, eine Schande“, schimpfte er nach Schlusspfiff in diversen Interviews: „Ich schäme mich. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.“ Immerhin: Auch selbst nahm er sich nicht aus der Pflicht. „Die Tränen kamen aus der Wut. Es war eine sehr schlechte Leistung von mir.“