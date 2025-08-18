Segelflieger unter Gipfel abgestürzt: Pilot tot

Im Tiroler Wettersteingebirge im Gemeindegebiet von Leutasch ist am Montag, gegen 13.45 Uhr, ein Segelflieger abgestürzt. Notarzt- und Polizeihubschrauber sind vor Ort – auch die Bergrettung wurde alarmiert. Mittlerweile steht fest: Der Pilot ist tot!
Das Unglück soll sich im Bereich der Gehrenspitze (2367 Meter) ereignet haben. Der Notarzthubschrauber Christophorus 1 sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol befanden sich rasch im Anflug und waren nur wenige Minuten nach dem Absturz vor Ort. Auch die Bergrettung Leutasch war alarmiert worden.
Zeugen beobachteten Taubergung
Augenzeugen berichteten, dass eine Person vom C1 mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen wurde. Wie die Polizei inzwischen gegenüber der „Krone“ bestätigte, kam für den Piloten jede Hilfe zu spät. Er ist tot!
Der verunglückte Pilot – es handelt sich um einen Mann – habe sich allein im Flieger befunden.
Genaue Identität noch nicht bekannt
Die Unglücksstelle befand sich in etwa 150 Meter südlich unterhalb des Gipfels der Gehrenspitze. Nähere Hintergründe zum Fliegerabsturz bzw. zur Identität des Mannes sind aktuell noch nicht bekannt.
