Segelflieger unter Gipfel abgestürzt: Pilot tot

Das Unglück soll sich im Bereich der Gehrenspitze (2367 Meter) ereignet haben. Der Notarzthubschrauber Christophorus 1 sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol befanden sich rasch im Anflug und waren nur wenige Minuten nach dem Absturz vor Ort. Auch die Bergrettung Leutasch war alarmiert worden.