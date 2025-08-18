Überraschung! Austrias Fitz wechselt in die MLS

Transfer-Überraschung am Wiener Verteilerkreis! Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, wird sich Dominik Fitz Minnesota United anschließen. Bereits am Dienstag steht der Medizincheck am Programm.
Die 1:2-Pleite beim LASK wird – zumindest vorerst – Fitz‘ letztes Spiel im Trikot der „Veilchen“ gewesen sein. Am Dienstag wird der 26-Jährige in Wien den Medizincheck absolvieren, ehe es für den Offensivprofi über den Atlantik geht. „Für mich ist es der richtige Schritt. Wir führen seit längerer Zeit gute Gespräche. Jetzt ist alles sehr schnell gegangen“, bestätigte Fitz der „Krone“.
„Vom Spielertyp passe ich super rein“
Bereits Anfang des Jahres schwärmte der gebürtige Wiener von der nordamerikanischen Liga – damals war Fitz mit den New York Red Bulls in Verbindung gebracht worden. „Die MLS ist top, vom Spielertyp passe ich super rein. Die Mannschaften haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Der Fußball ist besser und attraktiver geworden“, so der Spielmacher vor wenigen Monaten.
Mit dem Ausscheiden aus der Conference League und den damit verbunden ausgebliebenen Einnahmen hatte sich in Wien-Favoriten bereits angekündigt, dass der ein oder andere Spieler wohl nicht über den Sommer hinaus gehalten werden kann. Ob die Austria Fitz ersetzen kann und wie gut dieser tatsächlich in die US-amerikanische Profiliga passt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen ...
