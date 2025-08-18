Fußballverein will keine Lachnummer mehr sein!

Den Klassenerhalt schaffen! Nichts mit dem Abstieg zu tun haben! In die Top-5 oder Top-3 kommen! Meister werden! Wohl das Gros aller Fußball-Vereine starteten mit solchen Zielen in die neue Saison. Nicht aber der ATSV Stadl-Paura, der nicht nur ein Sanierungsverfahren hinter sich lassen will . . .