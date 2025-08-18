Vorteilswelt
Saisonziel:

Fußballverein will keine Lachnummer mehr sein!

Oberösterreich
18.08.2025 15:00
Der ATSV Stadl-Paura kämpft auch um seine Sportanlage.
Der ATSV Stadl-Paura kämpft auch um seine Sportanlage.

Den Klassenerhalt schaffen! Nichts mit dem Abstieg zu tun haben! In die Top-5 oder Top-3 kommen! Meister werden! Wohl das Gros aller Fußball-Vereine starteten mit solchen Zielen in die neue Saison. Nicht aber der ATSV Stadl-Paura, der nicht nur ein Sanierungsverfahren hinter sich lassen will . . .  

„Wir wollen keine Lachnummer mehr sein, nicht wieder im Radio durch den Kakao gezogen werden“, sagt Michael Puchinger. Der 53-Jährige ist der Obmann von Achtligist ATSV Stadl-Paura, der letzte Saison von 78 möglichen Zählern nur einen einzigen holten hatte können. Torverhältnis: 28:166!

Saisonziel:
Fußballverein will keine Lachnummer mehr sein!
Folgen Sie uns auf