Fußballverein will keine Lachnummer mehr sein!

Küchenhersteller Haka: 11,4 Millionen € Schulden
158 Mitarbeiter
Den Klassenerhalt schaffen! Nichts mit dem Abstieg zu tun haben! In die Top-5 oder Top-3 kommen! Meister werden! Wohl das Gros aller Fußball-Vereine starteten mit solchen Zielen in die neue Saison. Nicht aber der ATSV Stadl-Paura, der nicht nur ein Sanierungsverfahren hinter sich lassen will . . .
„Wir wollen keine Lachnummer mehr sein, nicht wieder im Radio durch den Kakao gezogen werden“, sagt Michael Puchinger. Der 53-Jährige ist der Obmann von Achtligist ATSV Stadl-Paura, der letzte Saison von 78 möglichen Zählern nur einen einzigen holten hatte können. Torverhältnis: 28:166!
