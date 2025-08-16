Vorteilswelt
Neue Beweise

Hallstatt war schon in der Steinzeit beliebt

Oberösterreich
16.08.2025 15:00
Hallstatt ist ein malerisches Dorf in Oberösterreich, bekannt für seine atemberaubende Lage am ...
Hallstatt ist ein malerisches Dorf in Oberösterreich, bekannt für seine atemberaubende Lage am Hallstätter See und seine jahrtausendealte Geschichte.(Bild: Wenzel Markus)

Es bleibt ein Hot-Spot für Archäologen: Kürzlich wurden auf einem Privatgrundstück mehr als 1000 Objekte von unseren Vorfahren ausgegraben. Die jüngste Funde belegen, dass Hallstatt bereits vor 7500 Jahren besiedelt worden ist. „Eine Sensation“ für Karina Grömer vom Naturhistorischen Museum Wien. 

Der berühmte Ort Hallstatt zählt nicht nur zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Touristenmagnet, sondern die archäologischen Funde, die hier ab dem 19. Jahrhundert gemacht wurden, begründeten sogar eine eigene Epoche: Mit „Hallstattzeit“ wird allgemein die ältere vorrömische Eisenzeit ab 800 bis 450 v. Chr. bezeichnet.

Aber die Region wurde bereits in der Steinzeit besiedelt, auch das weiß man schon lange. Neue Funde beweisen, dass die Menschen bereits vor 7500 Jahren hier waren.

Karina Grömer mit Steinklingen: Das Naturhistorische Museum forscht hier in enger Kooperation ...
Karina Grömer mit Steinklingen: Das Naturhistorische Museum forscht hier in enger Kooperation mit der Salinen AG, der Salzwelten GmbH, der Gemeinde und dem Musealverein.(Bild: Hörmandinger Marion)
(Bild: Hörmandinger Marion)

Älter als der Hirschgeweih-Pickel
Am Eingang zum Ort wurden auf einem Privatgrundstück Grabungen durchgeführt. Sie förderten rund 1000 neue Objekte zu tage, darunter Relikte aus der Jungsteinzeit (Neolithikum). So fand man Feuersteinklingen, die in frühen Bauernkulturen wichtig waren, aber auch Steinwerkzeuge, Keramikfragmente.

„Das zeigt, dass die Menschen Vorräte anlegten“, sagt Karina Grömer, Direktorin der prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Sie spricht von einer „Sensation“, da die Geschichte des Salzabbaus um 500 Jahre erweitert wird: Das bislang älteste Artefakt aus der Gegend war ein 7000 Jahre alter Geweih-Pickel zum Salz-Schürfen, gefunden im Jahr 1838. Die jüngsten Funde deuten nun auf ein „strukturiertes, organisiertes, gutes Leben vor 7500 Jahren hin“.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
