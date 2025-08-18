„Österreich kann sehr stolz auf sein Land sein!“

„Krone“: Fast sieben Monate nach deinem schweren Sturz in Kitzbühel: Wie geht’s?

Alexis Pinturault: „Momentan super. Aber diese Verletzung, das war ein schwerer Moment. Schienbeinplateau gebrochen, Meniskusriss, Achillessehne angerissen, Beugesehne angerissen. Ich bin um eine Operation ja herumgekommen, zum Glück. Aber ich musste eineinhalb Monate auf Krücken gehen, der Weg zurück dauerte sechs Monate. Ich war jetzt gerade in Thalgau testen, meine Werte sind sehr positiv.“