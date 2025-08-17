Michelangelos „Jüngstes Gericht“ wird restauriert

Das gewaltige, weltbekannte Werk „Jüngstes Gericht“ von Michelangelo, an dem dieser von 1536 bis 1541 arbeitete, muss 2026 restauriert werden. Die Sixtinische Kapelle bleibt für Besucher des Vatikans dennoch geöffnet.
Die Arbeiten sollen im Jänner beginnen und vor Ostern abgeschlossen sein.
Der Grund für die Arbeiten: Der große Besucherandrang beeinträchtigt den Zustand des berühmten Freskos, so der neue Leiter der Restaurierungswerkstatt für Gemälde und Holzmaterialien der Vatikanischen Museen, Paolo Violini.
Das „Jüngste Gericht“ von Michelangelo (1475-1564), an dem er von 1536 bis 1541 arbeitete, bedeckt die gesamte Westwand der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Die Darstellung des Weltgerichts durch Christus bildet den optischen Hintergrund für das Konklave, das traditionell in der Sixtinischen Kapelle stattfindet. Im Rahmen eines Rundgangs durch die Vatikanischen Museen, wird die Kapelle jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.