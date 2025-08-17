Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Juwel im Vatikan

Michelangelos „Jüngstes Gericht“ wird restauriert

Wissenschaft
17.08.2025 14:35
Auszug aus Michelangelos „Jüngstes Gericht“: Das Werk bedeckt die gesamte Westwand der ...
Auszug aus Michelangelos „Jüngstes Gericht“: Das Werk bedeckt die gesamte Westwand der Sixtinischen Kapelle.(Bild: wikimedia.org (gemeinfrei))

Das gewaltige, weltbekannte Werk „Jüngstes Gericht“ von Michelangelo, an dem dieser von 1536 bis 1541 arbeitete, muss 2026 restauriert werden. Die Sixtinische Kapelle bleibt für Besucher des Vatikans dennoch geöffnet.

0 Kommentare

Die Arbeiten sollen im Jänner beginnen und vor Ostern abgeschlossen sein.

Der Grund für die Arbeiten: Der große Besucherandrang beeinträchtigt den Zustand des berühmten Freskos, so der neue Leiter der Restaurierungswerkstatt für Gemälde und Holzmaterialien der Vatikanischen Museen, Paolo Violini.

Die Sixtinische Kapelle. Hier wird im Rahmen des Konklave auch der Papst gewählt.
Die Sixtinische Kapelle. Hier wird im Rahmen des Konklave auch der Papst gewählt.(Bild: AFP/PIERPAOLO CITO)

Das „Jüngste Gericht“ von Michelangelo (1475-1564), an dem er von 1536 bis 1541 arbeitete, bedeckt die gesamte Westwand der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Die Darstellung des Weltgerichts durch Christus bildet den optischen Hintergrund für das Konklave, das traditionell in der Sixtinischen Kapelle stattfindet. Im Rahmen eines Rundgangs durch die Vatikanischen Museen, wird die Kapelle jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.175 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
158.393 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
130.221 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1930 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1884 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1703 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Wissenschaft
Juwel im Vatikan
Michelangelos „Jüngstes Gericht“ wird restauriert
Neue Beweise
Hallstatt war schon in der Steinzeit beliebt
Studie zeigt auf:
So schlägt die Tasse Kaffee auf unser Gemüt
Infrastrukturprojekt
Kärntens Brücken bekommen bald digitale Zwillinge
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Über die Mehrheit der Sterne spricht man nicht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf