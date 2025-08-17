Michelangelos „Jüngstes Gericht“ wird restauriert

Das „Jüngste Gericht“ von Michelangelo (1475-1564), an dem er von 1536 bis 1541 arbeitete, bedeckt die gesamte Westwand der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Die Darstellung des Weltgerichts durch Christus bildet den optischen Hintergrund für das Konklave, das traditionell in der Sixtinischen Kapelle stattfindet. Im Rahmen eines Rundgangs durch die Vatikanischen Museen, wird die Kapelle jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht.