Geldregen für Wiener

Morgen Medizincheck! Rapids Sangare sagt „Adieu“

Fußball National
18.08.2025 14:28
Sangare heuert in der französischen Lique 1 an.
Sangare heuert in der französischen Lique 1 an.(Bild: GEPA)

Rapid bestreitet am Donnerstag das Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation beim ungarischen Vertreter Györ. Einer wird die Reise – wie schon am Freitag in der „Krone“ angekündigt - nicht mehr mitmachen: Mamadou Sangaré! Der Mittelfeldspieler absolviert schon am Dienstag den Medizincheck in Frankreich. Grün-Weiß winkt der nächste Millionenregen ... 

Was die „Kronen Zeitung“ bereits am Freitag angekündigt hatte, nimmt nun konkrete Formen an: Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré verlässt die Hütteldorfer nach 50 Pflichtspielen in Grün-Weiß, wird in Frankreichs Lique 1 anheuern. Schon am morgigen Dienstag absolviert der 23-Jährige den Medizincheck. Zuletzt hatte der Malier noch gemeint: „Ich liebe Rapid, habe bis 2028 Vertrag. Aber im Fußball weiß man nie.“

Das Spiel gegen Altach war Sangares vorläufig letztes für Rapid.
Das Spiel gegen Altach war Sangares vorläufig letztes für Rapid.(Bild: GEPA)

Interessenten für den im Juli 2024 um 700.000 Euro von Liga-Konkurrent Red Bull Salzburg verpflichteten Mittelfeldspieler gibt es schon lange, Sangare hatte vergangene Saison mit seinen starken Leistungen in der Conference League international auf sich aufmerksam gemacht – trotz der roten Karte gegen Djurgarden. Nun macht ein Top-Klub aus Frankreich das Rennen, darf sich Rapid nach dem 10-Millionen-Abgang von Isak Jansson zu Nizza auf den nächsten, ähnlich hohen Geldregen aus dem Land des Weltmeisters freuen. 

Arbeitserlaubnis für Ndzie kommende Woche
Und sportlich hat Katzer im defensiven Mittelfeld ohnehin bereits mit Qualität vorgesorgt. Im Winter kam Romeo Amane, letzte Woche wurde die Verpflichtung von Martin Ndize offiziell, die Kaufoption über 2,5 Millionen Euro gezogen. Der Kameruner wird beim Hinspiel gegen Györ aber am Donnerstag noch fehlen, seine Arbeitserlaubnis soll Anfang kommender Woche kommen.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
