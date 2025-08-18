Morgen Medizincheck! Rapids Sangare sagt „Adieu“

Interessenten für den im Juli 2024 um 700.000 Euro von Liga-Konkurrent Red Bull Salzburg verpflichteten Mittelfeldspieler gibt es schon lange, Sangare hatte vergangene Saison mit seinen starken Leistungen in der Conference League international auf sich aufmerksam gemacht – trotz der roten Karte gegen Djurgarden. Nun macht ein Top-Klub aus Frankreich das Rennen, darf sich Rapid nach dem 10-Millionen-Abgang von Isak Jansson zu Nizza auf den nächsten, ähnlich hohen Geldregen aus dem Land des Weltmeisters freuen.