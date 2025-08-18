Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Ski-Resort

Doppelmayr verfolgt in Kirgisistan Mega-Projekt

Vorarlberg
18.08.2025 15:05
Grundsteinlegung im Osten von Kirgisistan
Grundsteinlegung im Osten von Kirgisistan(Bild: President of the Kyrgyz Republic)

In Kirgisistan soll ein neues Super-Skiresort mit über 200 Pistenkilometern entstehen. Auch im Sommer sollen Gäste sich dort wohlfühlen. Bei der Grundsteinlegung war das Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr mit dabei. Die Firma soll für das Resort zwei Seilbahnen bauen.

0 Kommentare

Neuland für den heimischen Seilbahn-Experten Doppelmayr: Im Osten von Kirgisistan soll ein neues Ski-Resort namens Ala-Too entstehen – mit über 200 Pistenkilometern. Dafür hat sich der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov nun Know-how aus dem Ländle besorgt: Doppelmayr wird für das Resort zwei Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von vier Kilometern bauen, am 8. August wurde der offizielle Grundstein für das Mega-Projekt gelegt. 

Das neue Resort soll sich über drei Gebiete – Jyrgalan, Ak-Bulak und Boz-Uchuk – erstrecken und wird den Gästen neben den Skipisten auch zahlreiche Wanderrouten, Hotels, Restaurants und ein traditionelles Ethno-Dorf bieten.

Bei der Grundsteinlegung in Kirgisistan
Bei der Grundsteinlegung in Kirgisistan(Bild: DOSALIEV SULTAN)

Doppelmayr baut in Jyrgalan zwei D-Line-Kombibahnen, einen 6er-Sessellift und eine 10er-Kabinenbahn. Für das Unternehmen ist der Auftrag durchaus etwas Besonderes: „Wir sind sehr stolz darauf, am Bau des ersten modernen Resorts in der Geschichte Kirgisistans mitwirken zu dürfen. Dieses Projekt ist nicht nur ein Meilenstein für die Region, sondern auch ein Symbol für Fortschritt, Zusammenarbeit und Vertrauen in die Zukunft.“ 

Bahnen sollen 2026 fertig sein
Die Masterplanung für das Ala-Too Resort wird von der Input Projektentwicklungs GmbH, einem Unternehmen der Doppelmayr-Gruppe, ausgearbeitet. Die Umsetzung ist in drei Phasen aufgeteilt. Der Bau der beiden Bahnen soll bis zum Frühjahr 2026 abgeschlossen sein.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 24°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
193.409 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
142.054 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
134.028 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2015 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1998 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1608 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Vorarlberg
Neues Ski-Resort
Doppelmayr verfolgt in Kirgisistan Mega-Projekt
Schon „Blaufärbung“
Passant reanimierte kollabierten Radfahrer (75)
Ursache unklar
Fünf Personen mussten nach Brand ins Krankenhaus
Radkriterium Rankweil
„Das wird sicher eine große Fetzerei!“
Krone Plus Logo
Stephan Salzmann:
„Würde gerne in Europa urbane Seilbahn planen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf