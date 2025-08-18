Doppelmayr verfolgt in Kirgisistan Mega-Projekt

Doppelmayr baut in Jyrgalan zwei D-Line-Kombibahnen, einen 6er-Sessellift und eine 10er-Kabinenbahn. Für das Unternehmen ist der Auftrag durchaus etwas Besonderes: „Wir sind sehr stolz darauf, am Bau des ersten modernen Resorts in der Geschichte Kirgisistans mitwirken zu dürfen. Dieses Projekt ist nicht nur ein Meilenstein für die Region, sondern auch ein Symbol für Fortschritt, Zusammenarbeit und Vertrauen in die Zukunft.“