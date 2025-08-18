Küchenhersteller Haka: 11,4 Millionen € Schulden

Geschäft mit Bademöbeln wird eingestellt

Besonders problematisch erwies sich das Geschäft mit Bademöbeln. Es brachte nicht genug ein, um die Kosten zu decken, und wird daher eingestellt. Das hat auch Folgen für die Beschäftigten: Kündigungen gelten als unausweichlich. Erst im Vorjahr hatte Haka in Mondsee die Badmöbelproduktion von Villeroy & Boch samt 80 Mitarbeitern übernommen.