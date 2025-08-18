Ainedter nach Privatanklage Hoheneckers verurteilt

Privatankläger Hohenecker gibt indes an, dass er seine Frau an jenem Abend zum Abendessen abholen wollte und, nachdem es noch nicht aus war, in den Saal gekommen sei. Dort habe er sein Handy genommen und den Lautlos-Regler getätigt und danach noch überprüft, ob es nun tatsächlich lautlos sei. Gefilmt habe er keinesfalls, zumal dies bei Urteilsverkündungen verboten sei. „Warum sollte ich das Urteil filmen? Ich bin ja nicht verrückt“, sagte der Richter im LG Korneuburg in dem Prozess.