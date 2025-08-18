Schock in Graz: 350 Jobs bei AVL gestrichen

Job-Kahlschlag in Graz! Weil die AVL List, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen für Mobilitäts- und Energiesysteme, wettbewerbsfähig bleiben muss, wie es in einer Aussendung heißt, müssen rund 350 Mitarbeiter gehen.
„Das ist der größte Personalabbau der Unternehmensgeschichte“, bestätigt AVL-Unternehmenssprecher Markus Tomaschitz der „Krone“. Am Montag informierte Chef Helmut List persönlich die Mitarbeiter über den massiven Personalabbau, den es so noch nie gegeben hatte: Geplant ist die Streichung von rund 350 Stellen, was etwa acht Prozent der Grazer Belegschaft entspricht.
Die Entscheidung sei eine Reaktion auf „tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der globalen Automobil- und Mobilitätsbranche“, heißt es in einer Aussendung.
„Wettbewerbsfähigkeit absichern“
„Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht“, betont List: „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden sehr bewusst. Gleichzeitig müssen wir jetzt die Weichen stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von AVL langfristig abzusichern und unsere Position als globaler Technologievorreiter zu festigen.“
Trotz der aktuellen Herausforderungen blicke die AVL mit Zuversicht nach vorne. Das Unternehmen werde weiterhin „gezielt in technologie- und wachstumsrelevante Bereiche investieren. Dazu zählen unter anderem Elektromobilität, Softwareentwicklung, Wasserstofftechnologie, automatisiertes Fahren sowie nachhaltige Energieanwendungen, um sichere, nachhaltige und leistbare Lösungen zur Reduktion von CO2-Emissionen anzubieten.“
