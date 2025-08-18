Schock in Graz: 350 Jobs bei AVL gestrichen

Die Entscheidung sei eine Reaktion auf „tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der globalen Automobil- und Mobilitätsbranche“, heißt es in einer Aussendung.

„Wettbewerbsfähigkeit absichern“

„Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht“, betont List: „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden sehr bewusst. Gleichzeitig müssen wir jetzt die Weichen stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von AVL langfristig abzusichern und unsere Position als globaler Technologievorreiter zu festigen.“