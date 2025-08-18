Videos zeigen Unglück
Kleinflugzeug auf Golfplatz in Sydney abgestürzt
Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag auf einem Golfplatz im australischen Sydney abgestürzt. Der Unfall ereignete sich an den Northern Beaches.
Ein Fluglehrer und sein Flugschüler waren mit einer Piper Cherokee unterwegs, als es in der Luft zu Turbulenzen kam.
Das Flugzeug landete gegen 14 Uhr auf dem belebten Mona Vale Golf Course in Mona Vale. Es war eine Stunde zuvor in Camden gestartet und sollte laut Flugaufzeichnungen in Wollongong landen.
Hier sehen Sie Videos der Notlandung:
Doch in der Luft kam es zu Turbulenzen. Der Pilot der Maschine sah schließlich keinen anderen Ausweg, als das Kleinflugzeug auf einem Golfplatz zu landen.
Augenzeugen eilten zu Hilfe
Und dies gelang erfolgreich: Die Maschine schlug auf dem Rasen auf, schlitterte den Golfplatz entlang und blieb nach wenigen Metern stehen. Aufgrund der vielen Augenzeugen nahte rasch Hilfe.
Ein Wunder: Beide überlebten, die Maschine blieb relativ unversehrt, ging nicht in Flammen auf. Die Ursachen der Komplikationen werden nun ermittelt.
