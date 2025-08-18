Eng, heiß, unvergessen: Was blüht Telefonzelle?

Sie waren heiß begehrt, schlank, silbern, fast schon schön. Und oftmals Beichtstühle, Tresore vieler Liebesschwüre und tränenreicher Abschiede – die Rede ist von den Telefonzellen. Einst unverzichtbar für Kommunikation außerhalb der eigenen vier Wände und ohne elterliche Lauschangriffe, sind sie mittlerweile ein Relikt der Zeit vor dem Beginn der Mobiltelefon-Ära.