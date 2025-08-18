Salzburg: Pewny zieht sich aus der Politik zurück

FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny kehrt der Politik den Rücken. Seit knapp drei Monaten befindet er sich im Krankenstand, aus dem er nicht zurückkehren wird. Seine Chefin Marlene Svazek glaubte bis zuletzt an eine Rückkehr, nun muss sie eilig Ersatz finden.
Christian Pewny scheidet aus der Politik aus. Das teilte der FPÖ-Soziallandesrat am Montag seiner Parteichefin Marlene Svazek mit. „Christian Pewny kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Funktion zurückkehren und wird auch seine politischen Ämter zur Gänze niederlegen“, erklärte Svazek.
„Kein Beruf der Welt rechtfertigt es, ihn über die eigene Gesundheit zu stellen. Wir Politiker sind eben auch nur Menschen“, meinte Svazek weiter. Pewny trat sein Amt im Juni 2023 an, war also knapp zwei Jahre im Amt. An seiner Arbeit gab es immer wieder Kritik durch die Oppositionsparteien. Seine Nachfolge soll im September geregelt werden. Die Freiheitlichen streben eine Neuwahl in der Landtagssitzung am 1. Oktober an.
Svazek war bis zuletzt von einer Rückkehr Pewnys ins Amt ausgegangen. Jetzt muss die FPÖ-Parteichefin eilig Ersatz finden. Selbst wird sie keine Bereiche aus Pewnys Ressortzuständigkeit übernehmen. „Ich habe in dieser Landesregierung und darüber hinaus jedenfalls genug Arbeit“, meint Svazek.
