Salzburg: Pewny zieht sich aus der Politik zurück

„Kein Beruf der Welt rechtfertigt es, ihn über die eigene Gesundheit zu stellen. Wir Politiker sind eben auch nur Menschen“, meinte Svazek weiter. Pewny trat sein Amt im Juni 2023 an, war also knapp zwei Jahre im Amt. An seiner Arbeit gab es immer wieder Kritik durch die Oppositionsparteien. Seine Nachfolge soll im September geregelt werden. Die Freiheitlichen streben eine Neuwahl in der Landtagssitzung am 1. Oktober an.